Franta (alegeri prezidentiale - primul tur): Jean Luc Melenchon - arbitru la turul doi

Intr-un fel, nici o surpriza in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta. Finala era anuntata, de impecabile sondaje de opinie ca de fiecare data. Emmanuel Macron si Marine Le Pen s-au calificat pentru turul doi si Jean Luc Melenchon (Franta Nesupusa) va fi arbitru. In premiera socialistii si republicanii au iesit din orice discutie, nedepasind bara de 5%. Daca Francois Mitterrand si Jacques Chirac ar fi in viata nu le-ar veni sa creada ochilor. Turul doi ... citeste toata stirea