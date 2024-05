Franta: Echipa lui Boloni, Metz, va juca baraj

FC Metz, echipa lui Laszlo Boloni, a pierdut, pe teren propriu, scor 0-2, in ultima etapa, contra campioanei, PSG, si va juca baraj pentru mentinerea in Ligue 1. Golurile parizienilor au fost inscrise de Soler (min. 7) si Lee Kang-in (min. 12). Lorient a invins-o acasa cu 5-0 pe Clermont si mai avea nevoie de un singur gol pentru a o intrece pe Metz. Metz va juca barajul pentru Ligue I cu St. Etienne, in timp ce Lorient si Clermont au retrogradat, iar Auxerre si Angers au ... citește toată știrea