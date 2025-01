Franta: Guvernul Bayrou a scapat la prima motiune de cenzura

Stanga radicala ("Franta Nesupusa") n-a reusit sa adopte o motiune de cenzura, impotriva guvernului noului premier Francois Bayrou, intr-un context de instabilitate politica fara precedent in Franta. Motiunea a fost votata, joi seara, de 131 deputati (LFI, comunisti si ecologisti) dar nu si de majoritatea socialistilor. Un rezultat departe de cele 288 voturi, necesare caderii guvernului. In timp ce Franta nu are buget pentru acest an, deputatii au examinat ieri cea de a 150-a motiune de cenzura ... citește toată știrea