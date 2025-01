Franta: Macron il acuza pe Elon Musk de sustinerea unei "internationale reactionara"

Presedintele francez l-a acuzat ieri 6 ianuarie, fara sa-l citeze, pe patronul X, miliardarul Elon Musk, de sustinerea unei noi ordini internationale reactionara si ingerinte in alegeri, citand Germania. "In urma cu 10 ani daca ni s-ar fi spus ca proprietarul uneia din cele mai mari retele de socializare din lume ar sustine o noua miscare internationala reactionara si ar interveni direct in alegeri, nu ne-am fi putut imagina asa ceva", a spus Macron, la cea de a 30-a intalnire cu ambasadorii ... citește toată știrea