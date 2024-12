Franta: Macron - in corzi!

Nerenuntand sa fie in centrul jocului politic, Emmanuel Macron se pregateste deja pentru perioada "post-Barnier". Cu exceptia unei "minuni", guvernul lui Michel Barnier, actualul premier urmeaza sa fie doborat in aceasta saptamana de parlamentarii socialisti si cei ai Frantei Nesupuse, aruncand tara in cea mai grava criza politica a Republicii a 5-a, provocata de dizolvarea Adunarii Nationale, urmata de numirea unui prim-ministru de dreapta, in desconsiderarea votului popular. Motiunea de ... citește toată știrea