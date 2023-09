O "tinuta unica" la scoala, "un pom plantat de fiecare scolar", un "test" de evaluare sportiva in clasa a VI-a: Emmanuel Macron a schitat luni, in cursul unui interviu de o ora si 40 de minute, o serie de masuri in scoala primara si gimnaziala. Despre purtatul uniformei la scoala, subiect care aprinde dezbaterile de la un capat la altul al spectrului politic, liderul de la Elysee s-a declarat mai degraba pentru o tinuta unica mult mai accesibila pentru adolescenti. ... citeste toata stirea