Cazul de fata, dezvoltat in presa franceza, se spune ca n-are precedent: din 6 noiembrie a.c. actualul ministru al Justitiei, Eric Dupond-Moretti (62 ani) -acuzat de conflict de interese in contextul atributiilor sale- este judecat de Curtea de Justitie a Republicii (CJR), singura entitate imputernicita sa se ocupe de membri ai Guvernului, pentru fapte savarsite in exercitarea functiilor. Procesul este asteptat sa dureze 10 zile. Fostul tenor al Baroului din Paris pastreaza, in continuare, ... citeste toata stirea