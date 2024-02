Franta: Nicolas Sarkozy - condamnat la un an de inchisoare

Nicolas Sarkozy a fost condamnat ieri in apel la un an de inchisoare, din care 6 luni cu suspendare, partea cu executare putand fi executata la domiciliu. In septembrie anul trecut, Sarkozy fusese condamnat la un an de inchisoare in prima instanta pentru depasirea plafonului legal al cheltuielilor de campanie. Investigatiile au relevat ca pentru acoperirea cheltuielilor electorale de aproximativ 43 milioane de euro, mult peste plafonul legal de 22,5 ... citește toată știrea