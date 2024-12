Franta: O cadere care se anunta brutala

Cand a preluat pe 5 septembrie a.c. functia de prim-ministru, Michel Barnier spera sa calmeze o furtuna politica, care nu numai ca sfasie Franta, dar ameninta zona Euro, prin unda de soc trimisa in toata Europa. Dupa ce a fost in 4 randuri ministru, de doua ori comisar european si era privit ca un negociator exersat, dupa Brexit, s-a sperat ca ar putea realiza un consens intre partidele politice, in vederea adoptarii unui buget cu deficite ce lacrimeaza ochii. Se asteapta acum ca Barnier sa fie ... citește toată știrea