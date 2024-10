Franta: O polemica aprinsa intre Dominique de Villepin si Bernard-Henri Levy

Schimb de cuvinte grele, mai intai, duminica pe platoul LCI, in ajunul aniversarii atacurilor Hamas asupra Israelului. Filozoful Bernard Henri Levy l-a atacat frontal pe Dominique de Villepin, fost ministru de Externe 2002-2004, printr-o analogie cu Jean Luc Melencon. Eseistul, aparator al guvernului de coalitie condus de Benjamin Netanyahu si opus oricarei incetari a focului in Gaza, contrar pozitiei Frantei, a formulat reprosuri la adresa celui care a refuzat prezenta militara a tarii sale in ... citește toată știrea