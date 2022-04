Franta (prezidentiale 2022): O saptamana riscanta pentru Le Pen si Macron

Doar doua zile pana la prima (si ultima) dezbatere organizata intre cele doua tururi, miercuri 20 aprilie, avand ca actori pe Marine Le Pen si Emmanuel Macron. In anchetele de opinie, din ultimele zile, Emmanuel Macron este dat castigator (53%-55%) in fata rivalei sale. Un scor mult redus fata de 2017 cand s-a impus cu 66% din voturi. La 20 de ani dupa accederea tatalui sau in turul doi al prezidentialelor, Marine Le Pen crede, in continuare, ca poate crea surpriza. Continua ... citeste toata stirea