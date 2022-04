Franta (prezidentiale): Unicul miting al lui Emmanuel Macron

Cu o saptamana inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale din Franta, Emmanuel Macron, candidat la un al doilea mandat, a organizat primul si unicul sau miting de campanie, in periferia vestica a Parisului, in imensa sala (35.000 locuri) La Defense Arena din Nanterre. Sondajele atesta unanim, ca in perspectiva primului tur al alegerilor, Macron conduce linistitor, iar in finala din 24 aprilie, unele anchete sociologice il dau castigator in fata Marinei Le Pen. Doar un "accident ... citeste toata stirea