Frontierele romano - bulgare, din ce in ce mai securizate

In contextul eliminarii controalelor la frontierele maritime si aeriene , ca urmare a aderarii Romaniei si Bulgariei la "Spatiul Schengen", Politiile de Frontiera din Romania si din Bulgaria au intensificat actiunile de cooperare la granita comuna.Aceste actiuni se materializeaza prin misiuni de supraveghere pe Marea Neagra, care se desfasoara atat in marea teritoriala cat si in zona economica exclusiva a celor doua state, cu scopul de a interveni in cazul unor ambarcatiuni suspecte. De ... citește toată știrea