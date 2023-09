La invitatia guvernului indian, premierul chinez Li Qiang va participa la cel de al 18-lea summit G20 de la New Delhi (India) in perioada 8-10 septembrie, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului de la Beijing, Mao Ning, intr-un comunicat. Saptamana trecuta un oficial european, sub conditia pastrarii anonimatului declarase reporterilor, la Bruxelles, ca presedintele chinez Xi Jinping nu intentioneaza sa participe la G20. Presedintele american Joe Biden s-a declarat dezamagit de aceasta ... citeste toata stirea