Joe Biden si alti lideri ai G20 sunt asteptati de astazi la New Delhi iar gazda summit-ului, prim-ministrul indian Narendra Modi spera sa amplifice influenta diplomatica a tarii sale si sa faciliteze dialogul cu privire la Ucraina sau incalzirea globala, in absenta lui Xi Jinping si Vladimir Putin. Dezacordurile profunde privind razboiul din Ucraina, eliminarea treptata a combustibililor fosili si restructurarea datoriilor -teme prezente in meniul summit-ului- vor face dificile declaratia ... citeste toata stirea