Tara organizatoare a G20 anul acesta, Indonezia a cerut, prin ministrul sau de Externe, Retno Marsudi, incetarea razboiului din Ucraina, in deschiderea reuniunii sefilor diplomatiilor din grupul tarilor prezente la Bali. Efectul razboiului prelungit de resimte deja in lumea intreaga in alimentatie, energie si buget. Cel mai mult in tarile sarace si in curs de dezvoltare. ... citeste toata stirea