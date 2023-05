Comunicatul G7, gazduit de Hirosima (Japonia) invita China sa nu mai conduca activitati de ingerinta in randul tarilor membre si exprima "preocupari in materia drepturilor omului din Tibet si Xinjiang". Semnatarii subliniaza "importanta pacii si stabilitatii de o parte si alta a stramtorii Taiwan si se arata preocupati de situatia in Marea Chinei Meridionale, acuzand indirect China de presiuni". In privinta razboiului din Ucraina, G7 ... citeste toata stirea