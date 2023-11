Ministrii de Externe din G7, reuniti la Tokyo, asigura ca grupul va ramane unit in "sprijinul sau ferm pentru Ucraina, in fata invaziei ruse", chiar si in actuala situatie internationala, cu referire implicita la conflictul Israel - Hamas. Ei au afirmat de asemenea ca vor continua sa impuna sanctiuni severe Moscovei, ... citeste toata stirea