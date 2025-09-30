Editeaza

"Gaudeamus igitur", pentru a 79-a oara, la Universitatea din Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:46
5 citiri
Pe 1 octombrie , se da startul anului universitar 2025 - 2026. Universitatea din Craiova (UCV) a facut deschiderea oficiala cu o zi inainte, in Aula "Regele Mihai I al Romaniei". Sala a fost arhiplina, iar accentul s-a pus pe continuarea programelor de cercetare, de investitii , de colaborare cu mediul economic.

Manifestarea a debutat cu auditia imnului "Gaudeamus igitur", apoi fiind proiectat un film de prezentare a UCV. In sala, au fost o asistenta numeroasa : conducerea institutiei de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
A inceput urgia impotriva Craiovei
Egalul cu dinamo are gust mai amar decat o infrangere. Are senzatie de deznadejde. Golul primit in ...
Italia - Bulgaria, finala CM de volei masculin
Italia - Bulgaria este finala Mondialului de volei masculin din Filipine, programata duminica. ...
CM de canotaj: Alte doua medalii pentru Romania
Astazi a fost o noua zi cu medalii pentru Romania la Mondialul de canotaj de la Shanghai. Echipajul ...
ActualitateBusinessSportLife Show