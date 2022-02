Generatoare electrice pentru statiile de epurare din Bechet si Cerat au ajuns la Compania de Apa Oltenia

Compania de Apa Oltenia a receptionat, astazi, 22.02.2022, un noulot de echipamente achizitionat in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020".Este vorba despre 3 grupuri electrogene si 2 generatoare electrice, livrate in cadrul ContractuluiDJ-PR-04 Procurare si furnizare echipamente - Lot 5.Lotul 5 din contractul DJ-PR-04 Procurare si furnizare echipamente a fost adjudecat de S.C. ENDRESS POWER ROMANIA S.R.L, la o ... citeste toata stirea