Genocid in Rwanda: Macron isi asuma declaratiile prin care a recunoscut "responsabilitatea Frantei"

Cu ocazia comemorarii a 30 de ani, de la genocidul Tutsi din Rwanda, presedintele francez Emmanuel Macron a facut referiri la discursul pe care l-a tinut la Kigali, in urma cu 3 ani. "Franta isi asuma totul si exact asta, in termenii pe care i-am folosit pe 27 mai 2021". Cand deplasandu-se la Kigali presedintele francez a spus ca recunoaste responsabilitatea Frantei in masacrele care au provocat cel putin 800.000 de morti, in principal membri ai comunitatii Tutsi, intre aprilie - iulie 1994, ... citește toată știrea