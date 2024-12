Georgia: In cele din urma Salome Zourabichvili a parasit Palatul prezidential

Adresandu-se unei multimi adunate in fata Palatului prezidential din Tbilisi, Salome Zourabichvili si-a etichetat succesorul ca fiind ilegitim. In cele din urma, noul presedinte Mikheil Kavelashvili, fost deputat din partea Visului Georgian, a depus juramantul in cadrul unei ceremonii scurte in Parlament unde a fost insotit de familia sa. La eveniment a participat si premierul Irakli Kobakhidze. Guvernul de la Tbilisi a refuzat sa se alature sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei, iar din ... citește toată știrea