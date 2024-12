Georgia: Presedintele pro-occidental refuza sa plece si se pregateste de confruntare

Familia lui Salome Zourabichvili a plecat din Georgia in 1921. Astazi, mandatul ei de 6 ani ca presedinte se incheie. Tot astazi urmeaza sa fie inlocuita cu Mikheil Kavelashvili, un fost fotbalist international cu o cariera galonata, trecut si pe la Manchester City, ales cu sprijinul partidului de guvernamant "Visul Georgian". Zourabichvili (72 ani) a denuntat alegerea noului presedinte, in cadrul unui sistem de colegiu electoral in care a fost singurul candidat. Cand a devenit presedinte in ... citește toată știrea