Germania: AfD obliga alte partide sa cedeze populismului in crestere

Candidatul AfD la functia de cancelar, Alice Weidel, care are sustinerea lui Elon Musk, este in plina ascensiune si potrivit sondajelor a atins pragul de 20%, in timp ce CDU-CSU a scazut la 30%. Si asta inainte de alegerile din 23 februarie. Problema este alta: programul formatiunii politice, care sub Angela Merkel se angajase pe calea programelor sociale, adopta in prezent o pozitie dura asemanatoare AfD. Actualul lider al CDU, Friedrich Merz, posibil viitor ... citește toată știrea