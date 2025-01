Germania: Noul pachet de ajutor pentru Ucraina dezbina guvernul

Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, si-a criticat propriul guvern pentru ca a ezitat sa acorde un nou ajutor financiar Ucrainei. Intr-un articol pentru Politico, ministrul german de Externe a facut referiri la faputl ca Germania incepe sa-si piarda rolul de initiator european si nu etaleaza un rol de lider in initiativele de pace. Criticile venite din partea liderului politic al verzilor demonstreaza o divizare profunda, in cadrul guvernului de la Berlin, si asa in pioneze, inaintea ... citește toată știrea