Germania: Scholz n-a primit votul de incredere

Nici o surpriza la votul de incredere cerut in Bundestag de premierul Olaf Scholz: majoritatea celor 733 de parlamentari si-au retras increderea in el, deschizand astfel calea pentru alegerile anticipate programate pentru luna februarie anul viitor. Ultima data cand un cancelar a pierdut un vot de incredere a fost in 2005, si atunci Gerhard Schroder (SPD) a deschis poarta Angelei Merkel pentru 16 ani. Ieri, social-democratii si-au