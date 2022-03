La aproape 100 de zile dupa ascensiunea la putere, prin castigarea alegerilor, partidul cancelarului Olaf Scholz (SPD) a castigat scrutinul electoral regional Saar (la frontiera cu Franta) in fata conservatorilor aflati in criza. SPD a primit 43,5% din voturi iar CDU doar 28,5% potrivit primelor rezultate oficiale. Crestin-democratii dominau de 23 de ani in aceasta mica ... citeste toata stirea