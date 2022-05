Germania: Social-democratii pierd scrutinul regional din Rhenania de Nord-Westphalia

Popularitatea cancelarului Olaf Scholz de numai 6 luni in functie cunoaste o erodare ingrijoratoare, atestata de ultimele alegeri regionale. Bastion istoric al social-democratilor (SPD), Rhenania de Nord-Westphalia, cel mai populat land (18 mil. locuitori, 21% din populatia tarii) a votat pentru conservatori (CDU) la alegerile regionale de duminica in procent de 35,7%. Social-democratii au primit doar 26,7%, in scadere cu 4,5% fata de alegerile din 2017. Este cel mai prost rezultat al ... citeste toata stirea