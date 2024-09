Germania: SPD-ul lui Olaf Scholz se salveaza in Brandenburg

Alegerile regionale, de imensa importanta, in bastionul traditional al social-democratilor lui Olaf Scholz -Brandenburg- unde SPD-ul se afla la putere de 34 de ani au fost in cele din urma castigate, chiar daca "la mustata" cu 31%, in fata AFD-ului care a primit numai 30%. Aparent SPD poate respira usurat. Cu Dietmar Woidke, premier, aproape o treime din perioada respectiva, rezultatul este vazut ca un referendum mai larg asupra lui Scholz, a carui coalitie este tinta criticilor permanente. Un ... citește toată știrea