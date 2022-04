Gheorghe Flutur, presedinte interimar al PNL, pana la Congres

Gheorghe Flutur a fost ale presedinte interimar al PNL pana la Congresul din 10 aprilie, in cadrul Consiliul National al liberalilor, reunit duminica.Potrivit declaratiilor, Gheorghe Flutur a fost propus pentru aceasta functie de Lucian Bode, avand in vedere ca are cea mai mare vechime in partid dintre cei patru prim-vicepresedinti. Votul a fost unanim.Lucian Bode a fost votat secretar general al partidului, cu o singura abtinere.Congresul PNL va fi organizat duminica viitoare pentru ... citeste toata stirea