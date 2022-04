Gica Hagi, despre meciul cu Stiinta: "Tranzitia va face diferenta"

In etapa a 5-a a play-off-ului Ligii I, Universitatea Craiova joaca azi, de la ora 20.30, la Ovidiu, cu Farul Constanta. Antrenorul dobrogenilor, Gica Hagi, a prefatat duelul cu Stiinta, spunand ca modul cum echipele vor efectua tranzitia jocului va fi decisiv pentru stabilirea rezultatului."Urmeaza un meci foarte greu, contra unei echipe in forma, care are incredere. Craiova are jucatori de calitate in toate compartimentele si noi trebuie sa ne ridicam la un nivel foarte bun. Ii respectam pe ... citeste toata stirea