"Gradinite estivale", pentru copiii din medii defavorizate, implementate de "Salvati copiii Romania". Doljul se afla pe aceasta lista

Peste 25% dintre copiii sub 6 ani nu mergeau la gradinita, in anul scolar 2022 - 2023. Organizatia "Salvati Copiii Romania" anunta cea de-a 27-a editie a "Gradinitelor estivale", cu un concept inovator al "Scolii mobile", care va ajunge in comunitati izolate si afectate de saracie severa. Printre judetele care vor beneficia de acest program se afla si Doljul.FOTO : salvati copiiiConform studiului efectuat de "Salvati copiii Romania", dintre cele 7.471 de gradinite publice, doar 1.616 au ... citește toată știrea