Grecia - Turcia, prima semifinala a Eurobasket 2025

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 11:45
Grecia - Turcia este prima semifinala a Campionatului European de baschet masculin din Letonia, duelul urmand sa aiba loc vineri seara. In sferturi, elenii condusi de Vassilis Spanoulis au dispus de Lituania, scor 87-76 si au ajuns in penultimul act al Eurobasket dupa 18 ani. ...citește toată știrea

