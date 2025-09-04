Editeaza

Guvernul a aprobat metodologia-cadru pentru bursele elevilor in anul scolar 2025/2026

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 16:45
Metodologia-cadru pentru bursele elevilor in anul scolar 2025-2026 a fost aprobata de Guvern, a anuntat Ioana Dogioiu, purtator de cuvant al Guvernului, la finalul sedintei de Guvern. Proiectul de HG cu metodologia-cadru de acordare a burselor in anul scolar 2025-2026 a fost pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi. Dupa ce ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, a declarat ieri ca "scoala va face criterii de ordinul 2 si 3, dar incearca, acolo unde nota este 10, sa dea la toti ...citește toată știrea

