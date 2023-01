Daca in Liga Florilor se afla in partea inferioara a clasamentului, aproape de jumatatea sezonului, echipa de handbal SCM Craiova n-a avut mai mult succes nici in editia de anul acesta a Cupei Romaniei, pe care a parasit-o prematur. Formatia antrenata de Bogdan Burcea s-a vazut invinsa pentru a doua oara in acest sezon de nou-promovata din regiune, CSM Tg.Jiu, scor 36-31 (15-14), in ... citeste toata stirea