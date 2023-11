Derby la handbal in Sala Polivalenta din Banie, miercuri, de la ora 19, cand SCMU Craiova si Rapid Bucuresti se intalnesc intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii Florilor, ultima din 2023. Dupa aceasta runda, campionatul ia o pauza pana in ianuarie 2024, timp in care nationala Romaniei participa la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia si Suedia (29 noiembrie-17 decembrie), unde tricolorele sunt in grupa cu Danemarca, Serbia si Chile.Fetele lui Bogdan Burcea au pierdut un singur meci in ... citeste toata stirea