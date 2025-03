Handbalistele Craiovei intalnesc Rapidul, in Polivalenta

Echipa feminina de handbal a Craiovei revine in competitie, dupa pauza prilejuita de meciurile echipei nationale, si intalneste Rapidul, azi, de la ora 17.30, in Sala Polivalenta din Banie, in cadrul etapei a 19-a a Ligii Florilor. SCM Universitatea Craiova ocupa locul 7 in clasament, cu 28 de puncte, in timp ce Rapid Bucuresti este pe pozitia a patra, cu 34 de puncte. Giulestencele sunt calificate si in optimile Champions League, unde se vor duela cu CSM Bucuresti. Un singur esec a suferit ... citește toată știrea