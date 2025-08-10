Editeaza

Handbalistele Craiovei, invinse in ambele meciuri jucate la Valcea

Handbalistele de la SCM Universitatea Craiova au fost invinse in ambele partide sustinute la Memorialul "Constantin Tita", disputat in Sala Sporturilor "Traian" din Rm. Valcea. In prima zi, echipa antrenata de Ovidiu Mihaila a fost invinsa net de Rapid Bucuresti, scor 35-26. Pentru formatia din Banie au marcat: Da Rocha (8 goluri) Mihart (4), Iskit (3), Pavicevic (2), Gogirla (2), Nikolic (2), Micijevic (2), Nosek, Bojicic si Rajcic.

