Daca in primul derby regional au dezamagit, fiind depasite net de Valcea, handbalistele Craiovei s-au impus in al doilea duel oltenesc, unul mai accesibil. In Sala Polivalenta, in etapa a 6-a a Ligii Florilor, SCMU Craiova a castigat cu 27-24 meciul cu CSM Tg. Jiu. Au jucat pentru echipa antrenata de Bogdan Burcea: Curment, Zoqbi de Paula - Krpez 12 goluri (4 din 7 m), Milosavljevic 3, Bojicic 3, Burcea-Zamfir 3, Pascan 3, Milic 1, Valcan 1 (1 din 7 m), Malovic, Cace."Trei puncte muncite, ... citeste toata stirea