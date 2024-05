Handbalistele junioare de la CSS Craiova, calificare en-fanfare la turneul final national

Handbalistele junioare 4 de la CSS Craiova, pregatite de Florentina Stanciu, au reusit sa castige si turneul semifinal, gazduit, precum cel euroregional, tot la Craiova, si s-au calificat astfel la turneul final national. In urma meciurilor disputate luni si marti in Sala Polivalenta si in Sala Sporturilor "Ion Constantinescu", la turneul final au obtinut accesul: CSS Craiova, AHCS Citu Timisoara, CSM Tg. Jiu si CS Dani Branzau Vulcan.Rezultatele inregistrate de echipa pregatita de Florentina ... citește toată știrea