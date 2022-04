Honeywell si Junior Achievement Romania, un nou an, o noua colaborare pentru educatia elevilor de gimnaziu si liceu

Honeywell si Junior Achievement (JA) Romania continua colaborarea si demersul educational desfasurat prin proiectele iTech Skills si Skills for Tech Jobs, doua initiative in care elevii de gimnaziu si liceu sunt sustinuti si incurajati sa deprinda cunostinte si abilitati digitale necesare pentru joburile viitorului.Peste 2.500 de elevi si profesori din intreaga tara, cu precadere din orasele Bucuresti, Lugoj si Timisoara, vor beneficia de acces gratuit la resursele educationale dezvoltate in ... citeste toata stirea