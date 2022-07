Hong Kong: Niciun motiv de schimbare a principiului "o tara doua sisteme"

La prima sa deplasare in afara Chinei continentale, de la debutul pandemiei, liderul chinez Xi Jinping -aflat la Hong Kong, pentru celebrarea a 25 de ani de la retrocedarea catre Beijing- a spus astazi ca "dupa reunificarea cu patria mama, locuitorii Hong Kong au devenit stapanii propriei vieti". Este prima vizita a lui Xi Jinping la Hong Kong, dupa marea miscare pro-democratie din 2019.Dupa ce, in 1997, a recuperat Honk Kong de la Marea Britanie, iar in 1999 Macao, de la Portugalia, China ... citeste toata stirea