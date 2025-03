Hunedorean urmarit international, prins in Craiova

Politisti ai Sectiei 6 Politie Craiova au organizat si desfasurat o actiune in vederea identificarii si prinderii persoanelor urmarite in temeiul legii ori fata de care au fost dispuse masuri preventive.Pe strada Fulger, din municipiul Craiova, oamenii legii au depistat un barbat de 37 de ani, din judetul Hunedoara, urmarit la nivel international. Fata de acesta, autoritatile judiciare din Austria au emis mandat european de arestare in vederea extradarii, pentru comiterea pe ... citește toată știrea