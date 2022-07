Imagini teribile din timpul vijeliei de la Craiova. Un balcon este pulverizat pur si simplu

In imaginile filmate de un craiovean se vede cum geamurile termopan din balconul acestuia se fac tandari ca urmare a vantului extrem de puternic care s-a abatut asupra orasului. S-au inregistrat peste 80 de apeluri la 112 in urma furtunii care a lovit Craiova si alte sase localitati din Dolj. Un barbat din Craiova care filma furtuna de sambata seara din balconul sau a surprins momentul in care forta teribila a vantului a spulberat geamurile termopan si o parte a constructiei, potrivit ... citeste toata stirea