In 2022, programul de impadurire al Directiei Silvice Dolj este de 354 ha

In fiecare an intre 15 martie - 15 aprilie serbam "Luna Padurii", un eveniment ce are ca scop evidentierea rolului padurii in mentinerea echilibrului in natura si sensibilizarea publicului si a factorilor decizionali cu privire la importanta padurilor si a rolului lor esential in mentinerea echilibrului ecologic la nivel global. Pentru anul 2022, programul de impadurire al Directiei Silvice Dolj este de 354 ha, din care, in primavara 2022 - 175 ha. In vederea asigurarii necesarului de puieti ... citeste toata stirea