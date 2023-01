In 2023: Softronic a planificat o productie de 11 locomotive TransMontana

Producatorul craiovean de locomotive Softronic, cu o cifra de afaceri de circa 27 de milioane de euro pe anul 2021, a obtinut in 2022, adica, luna trecuta, un sprijin de 200.000 de euro de la stat, sub forma de ajutor de minimis in cadrul unei scheme de finantare gestionate de Ministerul Economiei. Pentru compania Softronic, anul 2023 este unul ce marcheaza continuarea proiectelor, printre primele locomotive produse fiind primele din lotul de cinci comandate de LTE Rail Austria, care vor opera ... citeste toata stirea