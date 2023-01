In Dolj, 46 de cadre didactice au solicitat sa ramana la catedra, dupa varsta de pensionare

In acest an scolar, in Dolj, 46 de cadre didactice au ales sa predea cursuri elevilor, chiar daca au depasit varsta de pensionare. Cele mai multe predau la scoli din Craiova.Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a aprobat solicitarile cadrelor didactice, care au dorit sa ramana la catedra peste varsta de pensionare. Conform legislatiei in vigoare, cadrele didactice isi pot prelungi activitatea cu pana la trei ani, adica pot iesi la pensie la varsta de 68 de ani. In acest moment, in Dolj, sunt 46 ... citeste toata stirea