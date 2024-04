In Dolj, cazurile de viroze respiratorii si de gripa sunt in continua scadere

Conform datelor prezentate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj, prezentat pe 5 aprilie, in saptamana anterioara s-au inregistrat 831 cazuri de IACRS (Infectii Acute ale Cailor Respiratorii Superioare), 244 cazuri de pneumopatii acute si sase cazuri de gripa (toate cu teste rapide - gripa tip A si tip B). O scadere , in comparatie cu saptamana anterioara.Numarul total al cazurilor de viroze respiratorii si gripa inregistrat in aceasta saptamana este de 1081, in scadere fata de cel de ... citește toată știrea