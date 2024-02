In Dolj, in ultima saptamana, a crescut numarul cazurilor de viroze respiratorii si de gripa

Creste numarul de cazuri de gripa si cel al virozelor in judetul Dolj. Potrivit DSP (Directia de Sanatate Publica) Dolj, in saptamana a cincea din acest an a fost inregistrat numar dublu de cazuri clinice de gripa, comparativ cu saptamana anterioara.Conform precizarilor DSP Dolj, bilantul din 7 februarie arata ca s-au inregistrat 1.974 cazuri de IACRS (Infectii Acute ale Cailor Respiratorii Superioare), 590 cazuri de pneumopatii acute si 125 cazuri de gripa (108 confirmate prin teste rapide - ... citește toată știrea