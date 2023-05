Cu ocazia Zilei Europei (9 mai), comisarul european Adina Valean se va deplasa la Chisinau, unde va semna, impreuna cu prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, afilierea Republicii Moldova la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE). Acest nou acord va facilita accesul Republicii Moldova la fonduri europene pentru proiecte de infrastructura majore, in vederea imbunatatirii conectivitatii sale atat cu Europa, cat si in interiorul tarii.Pe parcursul vizitei sale in Republica Moldova, ... citeste toata stirea